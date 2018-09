Samp, chiarimento Giampaolo-Quagliarella: ora c'è l'Inter nel mirino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella ha terminato la partita contro la Fiorentina sostituito a pochi minuti dal termine non prendendo bene la scelta del tecnico Giampaolo. Insolitamente nervoso, ha avuto una reazione eccessiva, che non era passata inosservata. Il tecnico doriano ha voluto chiarire l'episodio di fronte a tutta la squadra affinché non lasciasse strascichi e adesso l'attaccante è pronto per ripartire dalla sfida contro l'Inter, squadra a cui ha già segnato 5 gol in carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.