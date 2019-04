Samp col sogno Champions. Per proseguire un trend e invertirne un altro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria ci crede. Eccome se ci crede. Perché classifica alla mano il sogno chiamato Champions League non è poi così distante e le ultime 5 sfide di campionato hanno raccontato di una squadra capace di rosicchiare punti a tutte quelle davanti a lei, quindi Roma, Atalanta, Lazio e soprattutto Inter e Milan. Un sogno che per il momento resta tale, visti i 6 punti di distanza dal Milan quarto, ma finché ci sarà speranza è giusto crederci. "La partita contro il Torino è decisiva sì, ma per la Champions, non per l'Europa League. Poter parlare di una partita decisiva per la Champions il 2 di aprile è tanta roba, un bel passo per noi", è il pensiero di Marco Giampaolo affidato al sito ufficiale del club. Parole che suonano come una sorta di chiamata alle armi, una richiesta precisa al gruppo che dovrà proseguire sulla scia dell'ottimo trend vissuto nel mese di marzo. E la squadra, a differenza delle scorse stagioni, avrà dalla sua un obiettivo ambizioso che fungerà da benzina per le gambe e soprattutto per la testa. Lo scorso anno, giusto per fare un esempio, nelle ultime 9 gare del campionato (le stesse che mancano da qui alla fine) la Samp aveva collezionato 6 sconfitte, un pareggio e soli 2 successi. E negli anni prima non era andata poi poi tanto meglio, con la squadra che nel passato quinquennio mai ha raccolto più di 2 vittorie nelle ultime 9 partite stagionali.