Samp, Colley escluso dal Gambia: "Ingiusto non convocarmi"

Assente dai convocati della Nazionale del Gambia a settembre per problemi familiari, il difensore della Sampdoria Omar Colley è stato escluso nuovamente dai convocati del ct Tom Saintfiet. Intervistato dalla BBC, Colley non ha saputo spiegare i motivi dell'esclusione: "Sono scioccato da questa situazione perché sono un fedele ambasciatore del mio Paese e - ha detto - non ho fatto nulla per essere punito. La priorità massima va sempre alla mia famiglia, non è giusto non convocarmi anche perché ho rappresentato il Gambia a tutti i livelli e sono sempre pronto a difendere i colori nazionali. Gioco in uno dei massimi campionati europei", le parole riportate da Sportmediaset.it.