© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Omar Colley, difensore centrale della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Il mio compito è quello di lavorare e continuare a imparare. L'investimento su di me è stato importante (10 milioni n.d.r.) e rappresenta uno stimolo in più. Giampaolo? E' un uomo geniale a livello calcistico. E' chiaro che non potevo dirmi soddisfatto quando non giocavo, ma dovevo solo farmi trovare pronto all'appuntamento. Nel calcio parla solo il campo. Un modello? Chiellini mi piace moltissimo. Poi ovviamente c'è il mio amico Koulibaly, mi sono rivolto a lui prima di venire alla Samp. Mi ha dato ottimi consigli sul calcio italiano. L'Europa? Guardate la classifica e come giochiamo. Penso che sia giusto puntare il più in alto possibile".