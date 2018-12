© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Omar Colley, difensore della Samp, ha parlato a Samp TV dopo la vittoria dei blucerchiati contro il Chievo Verona: "Vincere con il Chievo era veramente importante, con questa vittoria abbiamo scalato la classifica. In più abbiamo fatto ai tifosi il regalo più bello che si potesse: tre punti e neanche un goal subito. Personalmente è stata una giornata importante, il mio esordio qui in campionato e sono felice per come sia andata. Eravamo consapevoli che il Chievo fosse una squadra forte, con tanti giocatori d’esperienza, quindi sapevamo che ci aspettava una partita dura. Serviva pazienza e abbiamo dimostrato di averla. Ho apprezzato moltissimo che il mister mi abbia dato una chance, Giampaolo non è un allenatore come gli altri. È un mentore, mi sta insegnando tante cose. Tonelli ha tanta esperienza, Andersen è davvero molto forte. Sto imparando molto da entrambi, ma questo non vuole dire che non sia pronto per giocare. La Juventus è fortissima, ma noi siamo la Sampdoria".