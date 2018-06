Samp, Colley un anno dopo. Gigante mancino per equilibrare la difesa

Piede sinistro, 192 centimetri e propensione ad attaccare l'avversario. A una marcatura a uomo che in Italia dovrà essere ulteriormente affinata, ma che poggia su ottime basi. La Sampdoria dopo un corteggiamento durato diversi mesi (scorsa estate chiusura a un passo) ha messo le mani su Omar Colley, statuario difensore del Gambia che s'è trasferito in Europa nel 2013 e ha giocato in Finlandia, in Svezia e in Belgio prima di questa grande occasione in Serie A.

Operazione per la Sampdoria da circa dieci milioni di euro, bonus compresi. Un affare importante ma a cifre più contenute rispetto a quelle prospettate un anno fa anche in virtù di un contratto col Genk in scadenza tra un anno che il calciatore volontariamente in questi mesi ha deciso di non rinnovare.

Abituato a giocare sul centro-sinistra in una difesa a quattro, Colley è difensore che fa del colpo di testa e dello scatto nel breve per anticipare l'avversario i suoi punti di forza. Nelle ultime due stagioni è stato colosso della squadra belga e nell'ultima stagione su 40 gare complessive di campionato ne ha giocate 37, tutte dal primo minuto, collezionando un gol, ma anche nove cartellini gialli.

Nato il 24 ottobre 1992, Colley è ormai già da qualche anno pilastro della nazionale gambiana e a Genova avrà il compito di ridare solidità a un reparto arretrato che nell'ultimo campionato, dopo l'addio di Milan Skriniar, ha subito troppe reti: 60. Tantissime per una squadra che aveva l'Europa League come obiettivo.