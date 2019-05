Samp, con Aquilor anche il nipote di Re Abdullah: pronti i contratti

Spunta un nome nuovo nella trattativa per la cessione della Sampdoria da parte di Massimo Ferrero ad Aquilor. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX si tratta di Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz Al Saud, nipote del precedente Re Abdullah, dal settembre 2013 co-proprietario dello Sheffield United. In tutto questo Aquilor sta preparando i contratti preliminari per l'acquisto della società blucerchiata, in attesa della definitiva fumata bianca, visto anche che il Gruppo Vialli non ha rilanciato e difficilmente lo farà.