© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria ripartirà con Eusebio Di Francesco in panchina, mentre La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina scrive che il tecnico ex Sassuolo e Roma potrebbe portare con sé a Genova Domenico Berardi che lo stesso Di Francesco conosce benissimo. L'affare potrebbe coinvolgere Gianluca Caprari, apprezzato dal mister neroverde Roberto De Zerbi.