Samp, con Rigoni avventura già finita. Per Maroni non è mai iniziata

Ieri contro la Juventus erano entrambi in panchina. Una collocazione a cui ormai Emiliano Rigoni e Gonzalo Maroni saranno abituati. Soprattutto il secondo, se si considera che in Serie A non ha ancora esordito. In questa stagione, le delusioni in casa Sampdoria sono state quasi all'ordine del giorno. L'arrivo di Ranieri ha cambiato un po' le cose, l'obiettivo è la salvezza. E a gennaio qualcosa cambiera. I due desaparecidos, però, sono rimasti tali.

Per Rigoni è già finita. Salvo clamorose sorprese, tornerà allo Zenit San Pietroburgo. Per restarvi, anche perché, avendo già giocato con il club russo in questa stagione, potrebbe trasferirsi soltanto al di fuori dei confini UEFA. Una situazione non proprio nuova: a gennaio 2019, quando era all'Atalanta, gli successe esattamente la stessa cosa. E infatti completò l'annata con la maglia dello Zenit. In questa Serie A, discreto avvio, almeno a livello di impiego: titolare in quattro partite su cinque con Di Francesco. Agli ordini di Ranieri, ha giocato dal primo minuto soltanto contro la Roma, per poi accontentarsi di 33 minuti complessivi tra Lecce e Cagliari.

Per Maroni non è mai iniziata. Decisamente più giovane del connazionale (classe '99 a fronte del '93 che segna la carta d'identità di Maroni), l'ex Boca Juniors ha giocato molto meno. Appena 95 minuti, sempre in Coppa Italia. E l'ultima partita, contro il Cagliari, non è certo stata entusiasmante. In campionato, viceversa, non l'abbiamo mai visto in azione. Succederà di nuovo, o a gennaio le strade sue e della Samp si separeranno? Al momento, poche sirene in tale direzione. Ma è difficile, per entrambe le parti, essere soddisfatti di quanto messo in mostra finora.