Samp, contatti in corso con Ranieri: oggi possibile incontro

Claudio Ranieri è il primo nome per la panchina della Sampdoria. Dopo l'addio di Di Francesco i blucerchiati sono ancora alla ricerca del nuovo allenatore e secondo quanto riportato da Sky Sport questa mattina hanno contattato proprio l'ex tecnico della Roma. Per la giornata di oggi è possibile che ci sia un incontro tra le parti. Se non dovesse essere trovato un accordo economico ecco che Ferrero tornerebbe su Iachini e De Biasi.