Samp, da Giampaolo a Osti, da Pradè a Pecini: Ferrero conferma tutti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutti confermati. Secondo quanto riporta oggi La Gazzetta dello Sport, la volontà di Massimo Ferrero, numero uno di casa Sampdoria, è di non perdere nessuno dei componenti della sua area taecnica. Ieri ha visto Romei, Osti, Pradè e Pecini per parlare del mercato che verrà, la sensazione è che nei prossimi giorni Ferrero li rivedrà proprio per discuterne anche dei singoli contratti e pure per confermare lo staff e Marco Giampaolo.