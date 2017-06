Samp, dagli USA: anche i Galaxy si muovono per Sneijder

© foto di Federico Gaetano

Non c'è solo la Serie A sulle tracce di Wesley Sneijder, trequartista olandese ex Inter in uscita dal Galatasaray. Secondo quanto riportato dall'emittente americana ESPN il giocatore sarebbe un obiettivo di mercato anche dei Los Angeles Galaxy che ha messo sul piatto un biennale da 3,5 milioni di dollari a stagione. In Italia la Sampdoria rimane la società più interessata al numero dieci orange.