© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham fa sul serio per Joachim Andersen. Gli Spurs hanno offerto quasi 35 milioni di euro per il difensore della Sampdoria. La notizia rimbalza dall'Inghilterra dove il Daily Star spiega che l'assalto sarebbe stato lanciato dopo il passo indietro dell'Arsenal (i Gunners hanno considerato eccessiva la valutazione di 35 milioni fatta dai blucerchiati). Il danese è da diversi mesi nel mirino del club inglese, chiamato ora a trovare l'accordo per l'ingaggio del giocatore.