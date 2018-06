Samp, dall'Uruguay: su Torreira spunta anche l'Everton

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono giorni molto intensi per Lucas Torreria, speranzoso di poter entrare nella lista dei 23 giocatori per la Russia e partecipare al suo primo torneo mondiale. Parallelamente è in ballo anche il suo futuro, apparentemente lontano dalla Sampdoria. Su di lui le voci più insistenti derivano da Napoli qualora partisse Jorginho. Ma nei giorni scorsi si era registrato anche l'interesse dell'Arsenal; i gunners, però, non sembrerebbero essere l'unica inglese interessata al centrocampista blucerchiato. Come riporta il quotidiano uruguyano Ovaciòn, infatti, anche l'Everton ha fatto un sondaggio per Torreira, scrive Vocegiallorossa.it.