© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giro di punte per la Sampdoria? No grazie, dice Giampaolo, secondo Il Secolo XIX. L'idea dei blucerchiati, secondo il quotidiano, sarebbe infatti quella di non smuovere le acque del reparto offensivo. Da Bogliasco bollano infatti come impensabile lo scambio Schick-Kownacki e anche un ritorno di Defrel a Roma. Da Bologna, invece, avrebbero proposto Mattia Destro. Ma anche il profilo dell'ex Inter e Milan non sembra interessare la Samp.