Samp, Defrel: "Dieci gol, obiettivo raggiunto. Ma non possiamo mollare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel ha analizzato così a Samp Tv il pareggio per 3-3 col Parma che l'ha visto andare a segno: "Aver raggiunto quota dieci gol è molto importante, era un obiettivo personale e sono molto soddisfatto. Spero di segnare ancora in queste ultime partite. Peccato per il risultato, ci sarebbe servita più concentrazione perché avevamo giocato abbastanza bene".

Sul nuovo ruolo: "Oggi ho fatto il trequartista, abbiamo tante qualità là davanti. Quando stiamo bene e giochiamo si vede. Dobbiamo continuare a esprimere il nostro calcio e dare fastidio a tutti".

Sul finale di stagione: "Dobbiamo finirla bene per la maglia e per i tifosi. È vero che gli obiettivi ora sono meno rispetto a prima, ma non dobbiamo mollare. Spero di chiudere quest'annata con due vittorie in casa nostra".