Nel corso dell'intervista a Il Secolo XIX l'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel parla anche del mercato di gennaio da poco concluso: "Sassuolo, SPAL, Atalanta e Galatasaray? Non mi ha condizionato, non ho mai perso la serenità. Sentivo queste voci, ma sentivo anche quotidianamente il mio procuratore. Non ho mai pensato di partire a gennaio", l'ammissione del 92 blucerchiato.