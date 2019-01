Samp, Defrel può aiutare il mercato invernale della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gregoire Defrel potrebbe sbloccare il mercato della Roma. Sia a gennaio che in ottica giugno. L'attaccante francese vuole liberarsi della Sampdoria che ha puntato su Manolo Gabbiadini, mentre il ds giallorosso Monchi potrebbe richiamarlo dal prestito e girarlo in Inghilterra, al Fulham, dove pagherebbero cash il suo cartellino (denaro che consentirebbe al club capitolino di muoversi in questa finestra di mercato). Tuttavia Monchi potrebbe piazzarlo all'Atalanta, usandolo come grimaldello per il difensore Gianluca Mancini per giugno. Lo scrive Il Messaggero.