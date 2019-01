© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gregoire Defrel non si muove dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante le voci che vorrebbero l'Atalanta vicina all'attaccante, il club blucerchiato non ha intenzione di cederlo, a meno che non sia lui a chiedere di andare via.