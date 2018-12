Samp, Defrel: "Spero che Deschamps mi chiami. Obiettivo più di 12 gol"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista ad AM, settimanale del Corriere dello Sport: "Mi sento tornato ai livelli di Sassuolo per quanto riguarda la forma fisica, la continuità e la fiducia. Voglio crescere grazie alla Samp. L'obiettivo è quello di superare il mio record di 12 gol in campionato. Ferrero? È sempre presente, è uno stimolo per noi".

Sulla Nazionale: "Sono tifoso del PSG, ma il mio punto di riferimento è stata la Nazionale che vinse il Mondiale nel 1998. Ho visto la finale dell'ultimo Mondiale a Roma, a casa di Gonalons: ho goduto molto, anche se mi è dispiaciuto non essere a Parigi a festeggiare per strada. Spero di essere preso in considerazione almeno per un'amichevole. A Deschamps direi di venire a vedere una partita della Sampdoria a Marassi".

Sulle similitudini e differenze tra Giampaolo e Di Francesco: "Sono simili nella coerenza e nel modo in cui portano avanti i loro concetti. Di Francesco urla un po' di più".

Su Piatek: "Con lui nessuna rivalità. È stato una grande sorpresa, arrivare in Italia e fare tanti gol non è facile".