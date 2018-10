Samp, Defrel: "Spero di fare più gol di CR7 e Higuain. Francia? Un sogno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Canal+ della sua esperienza nel campionato italiano: "Sono arrivato in Italia a 18 anni. Un giorno sono stato chiamato, insieme ad altri compagni, per un provino di una settimana al Parma. Dopo tre giorni mi hanno comunicato che mi avrebbero tesserato, sono tornato a Parigi dai miei familiari e ho annunciato loro che sarei tornato in Italia". Dopo le difficoltà della passata stagione, quest'anno l'ex Roma e Sassuolo sembra essere rinato: "Non mi sarei aspettato di essere davanti a grandi attaccanti come Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Spero di riuscire a mantenere la stessa posizione al termine della stagione. La Nazionale? Sarebbe un sogno per me rappresentare il mio paese, ma per il momento non ho avuto contatti con il commissario tecnico Didier Deschamps".