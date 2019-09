© foto di Federico De Luca

Per la Sampdoria la gara contro l'Inter prima in classifica ha il sapore dell'ultima spiaggia. In vista della sfida contro la formazione di Antonio Conte il tecnico dei blucerchiati Eusebio Di Francesco si è soffermano, durante la conferenza stampa prepartita, di tattica e dell'accantonamento momentaneo del suo consueto 4-3-3: "Attualmente è difficile riproporre un modulo del genere. Già il fatto di aver cambiato può essere in partenza non un vantaggio, il cambiare ulteriormente non dà sicurezze ai giocatori. Sono molto importanti le caratteristiche dei giocatori per fare un modulo".