Eusebio Di Francesco, neo tecnico della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport a margine della conferenza stampa di presentazione: "Mi piace l'idea di allenare questa squadra, da avversario è sempre stata una grande partita. Sono felice di poter dare il mio contributo. Quanti giocatori ho chiesto? Con la dirigenza ho parlato soprattutto dell'aspetto tecnico, serviranno giocatori con caratteristiche adatte al mio sistemo di gioco. Cercheremo di inserire un paio di elementi il prima possibile. Difensore centrale ed esterno di fascia alto sono le priorità. L'Europa? E' ancora presto per definire gli obiettivi, c'è una base importante con molti giovani cresciuti tantissimo con Giampaolo. Totti? E' legatissimo alla Roma, e in questo momento credo sia ancora in un momento di riflessione. Forse alla Roma non poteva incidere come voleva, adesso deve capire quale sarà il suo futuro".