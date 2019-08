Samp, Di Francesco: "Praet mancherà, è uno dei centrocampisti migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'imminente cessione di Dennis Praet al Leicester: "Sicuramente mi mancherà, secondo me è uno dei migliori centrocampisti. Valuteremo cosa fare sul mercato, sia in mezzo che avanti, dove abbiamo poche alternative. Penso al campo, cerco di lavorare nel migliore dei modi, credo sia la cosa più importante".