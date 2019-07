E' iniziata ufficialmente quest'oggi l'avventura del neo tecnico della Sampdoria, Eusebio Di Francesco. Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, l'allenatore ha parlato così della forza della squadra in vista della prossima stagione: "Ambizione europea? Gli obiettivi li pone la società. Ovviamente a inizio estate non si parla di fare qualcosa di meno ma qualcosa di più. Quello che chiedo è umiltà nel lavoro, la società ha fatto bene prima di me e io voglio proseguire questo percorso. Ora prima di noi ci sono squadre con rose fortissime, noi stiamo completando la squadra. E' presto per dire dove possiamo arrivare".

Non è un passo indietro dopo Roma? "Qua vedo che si può costruire qualcosa di importante. Non è un passo indietro, sono orgoglioso di fare l'allenatore. Mi piace la Sampdoria, ho scelto perché volevo mettermi in gioco e questo è il posto giusto".

