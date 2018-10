Samp, Dodò: "Voglio restare al Santos". E il club pensa al riscatto

© foto di Federico Gaetano

In prestito dalla Sampdoria al Santos, Dodò ha parlato del suo futuro a Radio Globo. "Mi piacerebbe restare: l'ho detto già a inizio anno, ma vedremo a fine campionato". La volontà del giocatore è chiara ma il Santos dovrà pagare 1,5 milioni di euro ai blucerchiati per riscattarlo, ma non ci sarebbe l'accordo anche sullo stipendio con il giocatore.