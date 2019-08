© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto mercato in casa Sampdoria sulle colonne di Tuttosport: il Doria è alla stretta finale per cedere Dennis Praet al Leicester City. Un affare da 26 milioni di euro, una volta ceduto la Samp andrà su due obiettivi. Hatem Ben Arfa, ex Rennes ora svincolato, ed Emiliano Rigoni dello Zenit San Pietroburgo il cui prezzo resta intorno agli 11 milioni di euro.