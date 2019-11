Samp, due gioie nel recupero in cinque giorni: il campionato inizia ora

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripartire dalla fine. Dalla fine della gara contro la Spal. Minuto 91, cross di Depaoli dalla destra, colpo di testa di Ramirez e deviazione vincente di Caprari con il pallone che prende in contro tempo Berisha. Tre punti di platino per la Sampdoria, una boccata di ossigeno puro in un inizio di stagione che è stato fin qui avaro di soddisfazioni. Una vittoria che vale triplo per i ragazzi di Ranieri: primo, quello più scontato, i tre punti, secondo perchè il successo arriva contro una diretta concorrente per la salvezza e terzo perchè arriva lontano da Genova, dove finora i blucerchiati non avevano mai racimolato nemmeno un pareggio.

Non mollare mai - "Lotteremo fino in fondo, al di là del risultato". Questo aveva detto Claudio Ranieri all’anti-vigilia di questa partita. Mai parole furono più azzeccate. Quella di ieri sera è stata la seconda volta in cui la squadra riacciuffa un risultato, o come in occasione del "Mazza" porta a casa un successo, nei minuti di recupero. Era già accaduto mercoledì sera a Marassi quando Gaston Ramirez, sempre di testa, aveva pareggiato in extremis la gara contro il Lecce, riaccendendo una piccola, flebile, speranza di rimanere ancora in corsa.

Il campionato deve iniziare adesso - Adesso però occorre dare continuità al risultato cercando di riaccendere la stagione. Il prossimo impegno non sarà dei più facili, anzi. Al "Ferraris" arriverà forse l'avversario peggiore da affrontare: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri bergamaschi sono il miglior attacco della nostra Serie A e giocano un calcio straordinario. Un altro esame molto difficile per la Sampdoria. Che al 91' del match contro la Spal e al 90' della gara contro il Lecce ha visto iniziare il proprio campionato.