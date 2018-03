Samp e Inter, concorrenza di Bologna e Fiorentina per Ferreyra

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Facundo Ferreyra (27) è in scadenza con lo Shakhtar Donetsk e il suo futuro potrebbe essere in Italia. Il giornale Tuttosport scrive che l'attaccante piace alla Sampdoria, ma non solo: perché sul brasiliano c'è anche l'Inter, così come il Bologna e la Fiorentina. L'argentino, tra l'altro, è in possesso del passaporto italiano.