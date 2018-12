Samp e Parma gemellate anche in campo: 0-0 dopo 45', un tiro in porta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campo pesante e i ritmi non eccezionali portano al risultato più scontato a Marassi, dove Parma e Sampdoria si stanno sfidando per tre punti pesanti in ottica dei rispettivi obiettivi stagionali. Una conclusione per parte dopo quarantacinque minuti e zero gol, con le squadre che forse hanno preso troppo sul serio il gemellaggio storico tra le rispettive tifoserie. Sulle tribune c'è un clima di festa, mentre in campo i primi venti minuti sono di grande equilibrio e noia: l'unico vero squillo arriva da calcio piazzato: angolo battuto perfettamente da Scozzarella, stacca Iacoponi ma non riesce a centrare lo specchio di porta. La Sampdoria cerca di allargare l'azione e sfruttare le sovrapposizioni dei terzini, ma la difesa da quattro centrali del Parma non lascia pertugi utili. Alla mezz'ora Quagliarella trova finalmente il modo di liberare il destro: tiro forte ma centrale, Sepe respinge con stile rivedibile ma piena efficacia. Un caso di VAR in area di rigore ducale e un contropiede spiegato proprio dalla formazione di D'Aversa, concludono un primo tempo che in pochi ricorderanno già da domani.