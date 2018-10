Samp e Sassuolo non si fanno male. 0-0 al Ferraris

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina senza reti la sfida del monday night tra Sassuolo e Sampdoria, gara che chiude il nono turno di Serie A: una partita godibile nel primo tempo e giocata ad alti ritmi dalle due formazioni, entrambe in piena lotta per le posizioni di alta classifica, mentre la ripresa è stata disputata con più accortezza e forse la paura di perdere, ma anche la soddisfazione per l'ottenimento di un punto contro un avversario ostico, ha avuto la meglio sulla volontà di sbilanciarsi e fare male.

LA SAMP SPRECA - La prima chances è toccata al Sassuolo, con una bella avanzata solitaria di Babacar, ma tutte le successive ai padroni di casa. La più clamorosa la fallisce Defrel, pescato da un bel lancio di Murru a tagliare il campo, ma prima era stato Ramirez a concludere male su invito di Quagliarella e successivamente, sempre su invito del capitano, Barreto a sparacchiare su Consigli.

SPINTA ESAURITA - La ripresa inizia su ritmi meno forsennati ma comunque godibili: la svolta però non arriva e Giampaolo cambia qualcosa. Dentro Caprari e fuori Defrel, peraltro claudicante, mentre De Zerbi risponde con l'inserimento di Adjapong sulla sinistra e Sensi mezzapunte alle spalle degli attaccanti. La spinta blucerchiata però si esaurisce ed è invece il Sassuolo a provare qualche sortita nel finale di partita, senza però rendersi pericoloso in nessun modo.