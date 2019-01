© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo approccio con la Sampdoria per Erasmo Mulè, giovanissimo difensore arrivato dal Trapani. Il classe '99 ha raccontato come ha vissuto l'arrivo in blucerchiato de La Gazzetta dello Sport: "A Bogliasco ho visto la prima squadra allenarsi. Il livello è molto alto, alcuni sono dei veri fenomeni. Spero fra alcuni mesi di potermi allenare con loro. Questi mesi nel Trapani mi aiuteranno a crescere ulteriormente. Debbo migliorare ancora in aggressività oltre che sotto l’aspetto tecnico. A casa mia stentano ancora a crederci, per loro è stata una cosa inaspettata. Ad Alcamo c’è tanto entusiasmo tra i miei amici".