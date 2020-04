Samp, Ekdal: "Deluso, ma solo per il virus. Da sei settimane mi è difficile pensare al pallone"

"La prima settimana è passata bene, poi è diventato triste, non possiamo andare in giro, a me piace scendere sotto casa, parlare con le persone. Qui a Genova non ho neppure la mia compagna e mia figlia, un anno e mezzo di felicità. All’inizio per lei era divertente vedere papà su Facetime, ora il giochino non funziona più". Parla così Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria, a La Gazzetta dello Sport.

La Samp s’è fermata quando sembrava avere ripreso a viaggiare veloce. Deluso?

"Sì, ma voglio e devo essere sincero: non per il calcio che si è fermato, bensì per questo virus che ha portato via tante vite ed avrà pesanti conseguenze economiche per le famiglie. Da sei settimane mi è difficile pensare al pallone".