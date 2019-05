Samp-Empoli 0-0, al 45' ancora nessun gol. Palo di Caputo, super Drago

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli cerca una vittoria per credere ancora alla salvezza, la Sampdoria per dare una risposta alle polemiche e ai tanti rumors delle ultime settimane (un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite). Si spiega così il primo tempo divertente della gara del Ferraris, valida per il 36° turno di Serie A. Al 45' sono tante le occasioni da rete, con un palo iniziale di Caputo e almeno due parate decisive di Dragowski, nonostante il risultato sia ancora fermo sullo 0-0.

LE FORMAZIONI - Giampaolo rilancia dal 1' Caprari dopo gli spezzoni di partita giocati contro Bologna e Parma. Il classe '93 dovrebbe affiancare in attacco Defrel e Quagliarella, ma nel pre-partita il francese si infortuna e deve quindi lasciare spazio a Gabbiadini. Tra le fila dell'Empoli, invece, stringe i denti bomber Caputo, tormentato ormai da alcuni giorni da un problema al dito, ma comunque titolare insieme al recuperato Dell'Orco.

SFIDA TRA BOMBER - Pronti-via e la gara del Ferraris, arbitrata finora molto bene dal signor Doveri di Roma, si mostra subito interessante. Il primo sussulto è dei toscani, che al 9' sono già a un passo dal vantaggio. Buona giocata dal limite dell'area di Traoré, che lavora un ottimo pallone in profondità per il numero 11 empolese, la cui conclusione si infrange però clamorosamente sul primo palo. Sul fronte opposto Quagliarella non sta certo a guardare, determinato a consolidare il primato nella classifica marcatori (+3 reti attualmente su Duvan Zapata dell'Atalanta). Destro al volo al minuto 11 e pallone di poco sopra la traversa che va a strozzare l'urlo in gol ai tifosi doriani.

MONOLOGO SAMP - L'occasione di Quagliarella scuote l'intera Sampdoria, che dopo il leggero predominio territoriale dell'Empoli diventa padrona assoluta del campo e si lancia all'attacco alla ricerca dell'1-0. Lo sfiora ancora Jankto al 19', ma Dragowski si supera e smanaccia in corner il suo gran sinistro. Gli azzurri continuano ad abbassarsi pericolosamente, la Samp ad alzare i ritmi con tanta intensità. Fino alla palla gol clamorosa che arriva sulla testa di Quagliarella al 32': Gabbiadini inventa e scodella per l'inserimento del numero 27 che schiaccia bene trovando però la nuova respinta di Dragowski. È questa l'ultima vera emozione di un primo tempo che si conclude sì a reti inviolate, ma che ha comunque regalato uno spettacolo avvincente. Intanto, a Frosinone l'Udinese è avanti 3-0, lontana quattro lunghezze in questo momento dal terzultimo posto in classifica occupato proprio dalla truppa di Andreazzoli.

