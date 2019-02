Samp, Ferrari: "Accetto le scelte del mister. La classifica parla per noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Sampdoria Alex Ferrari, ha parlato a margine di un convegno dal titolo: "Lo sport come antidoto al bullismo". Ecco le sue parole a TeleNord: "Come tutte le altre partite pensiamo subito alla sfida di domenica contro il Frosinone lasciandoci alle spalle ciò che è successo col Napoli e ripartiamo. La Samp è quella che vedete sempre sul campo, è la classifica che parla. Noi cerchiamo ogni domenica di portare a casa più punti possibili e di fare il nostro meglio. Poche presenze? Io sono sempre a disposizione del mister, è lui che fa le scelte e io le accetto come è giusto che sia".