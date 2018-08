Samp, Ferrero al Pro Farra: "Ora indossate la maglia più bella del mondo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'ambito del progetto "Next Generation Sampdoria", stamattina nella cittadina di Farra d’Isonzo, in provincia di Gorizia, è stato inaugurato il nuovo Centro Tecnico di riferimento per il nord-est. Il patron Massimo Ferrero ha presenziato al taglio del nastro della nuova scuola calcio insieme alle istituzioni locali e alla dirigenza della Pro Farra, intervenendo così ai microfoni della tv ufficiale blucerchiata: "Avete la fortuna di indossare quella che è la maglia più bella del mondo. Siatene orgogliosi, come lo sono io che tutt’ora mi emoziono ogni giorno a essere presidente della Sampdoria. Un club che è qualcosa in più che una semplice società sportiva, e lo dimostra proprio il progetto Next Generation, che non vuole necessariamente scoprire dei campioni, ma tenere i giovani lontano dalla strada e dalle tentazioni".