© foto di Insidefoto/Image Sport

Raggiunto da Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha allontanato le voci di una cessione del club: "Continuante tutti a scrivere che vendo la Samp, che l'ho già venduta, che la venderò tra poche ore. L'unica cosa è riderci su come abbiamo fatto con Preziosi. Ci siamo detti: 'io ho il fondo inglese, tu quello americano, c'è anche qualcuno che ci mette i soldi?'". Il numero uno blucerchiato ha altresì ribadito di considerare la società come un figlio e di non essere interessato a una stima economica della società, mancando al momento un'offerta concreta.