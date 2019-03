Samp, Ferrero e York Capital Management, un mese fra offerte e smentite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Vialli for president". Titola così questa mattina la Gazzetta dello Sport che cerca di far luce sulla trattativa che sarebbe in corso per la cessione della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero. Le indiscrezioni, le conferme, le smentite si susseguono da un mese a questa parte, da quando un fondo americano, lo York Capital Management del miliardario neyworkese Jamie Dinan e diretto in Europa dall'enfant prodige della finanza Federico Oliva, sarebbe interessato all'acquisto della Sampdoria. I vice presidenti blucerchiati Romei e Fiorentino starebbero curando i rapporti e avrebbero incontrato a più riprese i rappresentanti del fondo disposto ad investire fino a 120 milioni di euro nel club genovese. Per ora si è trattato soltanto di offerte sempre respinte dal patron, ma non sono esclusi nuovi rilanci da parte dei possibili acquirenti. In tutto questo poi c'è il ruolo di Gianluca Vialli che è entrato a far parte del cda di Sunrise Sports Limited. Questa società, con sede a Londra, potrebbe essere il veicolo per arrivare all'acquisto definitivo della Samp.

LA POSIZIONE DI VIALLI - L'ex bomber di Samp e Juve però ha glissato sull'argomento quando fu interpellato lo scorso 25 febbraio al premio "Il Bello del Calcio" alla Gazzetta dello Sport: "Sulla Sampdoria ho letto tante cose, a volte mi sembra di leggere un film: credo sia parte del lavoro della stampa, non mi disturba ma Ferrero e il suo entourage stanno facendo un grande lavoro. Se deciderà di vendere lo farà lui, io ho le mie cose a cui pensare. Non dico niente, so che qualsiasi risposta potrà essere usata contro di me, dico solo che mi divertono alcune cose che leggo".

LE SMENTITE DI FERRERO - Il presidente della Samp Massimo Ferrero ha sempre smentito categoricamente, ribadendo il concetto che la sua società vale 150 milioni e finché non li vede sul piatto non cederà. Proprio il numero uno di Corte Lambruschini ha parlato alla stampa dopo la conferenza di Marco Giampaolo prima del match con l'Atalanta affermando: "Non mi rompete più i co*****i sulla questione della cessione della società. Non è possibile che tutti i giorni io debba vendere la Sampdoria".