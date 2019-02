Samp, Ferrero: "Giampaolo? Se una big me lo chiederà, lo farò partire"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabio Quagliarella in Nazionale. In casa Sampdoria, festeggia il presidente Massimo Ferrero, intervistato da Sky Sport 24: "Credo che Mancini sia un uomo di talento, cresciuto nella Sampdoria. Ha visto che genera campioni e credo che sia stato orgoglioso di chiamare Quagliarella. Sta facendo uno stage: farlo a 36 anni fa ridere, lui è un campione".

Può andare all'Europeo?

"Deve diventare campione del mondo. Veramente: è una persona che conosco, un ragazzo perbene, un lavoratore che vive per il calcio e ama il calcio".

Muriel segna con la Fiorentina, qualche rimpianto?

"Io capisco perché i presidenti falliscono: perché si innamorano dei calciatori. Io non mi innamoro di nessuno, invece di Muriel mi sono innamorato. Non ho potuto riprenderlo, non ho posto".

Giampaolo resta alla Samp?

"Ha un contratto. I contratti sono da rispettare altrimenti è inutile firmarli. Se qualche squadra importante, in cui merita di andare, me lo chiederà, io lo manderò con la morte del cuore".

Siede vicino al tavolo con Spalletti e Marotta. Sembrano sorridenti, anche dopo la sconfitta col Bologna.

"Sinisa (Mihajlovic, ndr) è il mio primo grande amore. Poi Giampaolo".