Samp, Ferrero: "Il Napoli mi ha chiesto Torreira. Costa 50 milioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato cosi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per l’Europa ci siamo. Sogno Champions? Non si smette mai di sognare, ma mi sembra proprio un sogno. Torreira? Mi fate delle domande... Siamo una squadra umile, non si smette mai di sognare. Lui al Napoli? Il Napoli è una squadra che se ne intende, hanno un grande allenatore e un gran presidente. Che mi risulti a me hanno chiesto di Torreira come anche altre squadre, che si possono permettere di pagare questo ragazzo. Quando cosa? Cinquanta milioni. Io non ho bisogno di vendere, i ragazzi stanno bene con me. Il mercato è un po’ falsato. Noi abbiamo dato Skriniar all’Inter, della Juventus che prende 100 milioni per Pogba non parla nessuno, se Torreira fosse stato alla Juventus e i bianconeri avessero chiesto cento milioni non avrebbe detto nessuno. Higuain e il Napoli? Era giusta quella cifra? Perché si chiama Napoli? Se Torreira lo vendo al doppio faccio scalpore perché siamo la Samp, se lo fa il Napoli non parla nessuno. Giampalo resta? Certo! Siamo molto fidanzati, per cui dobbiamo capire se ci sposeremo tra tre anni o ci lasciamo tra due. Nuovo Sarri? Mah non lo so, perché Sarri è vecchio? Magari è Sarri che ricalca Giampaolo".