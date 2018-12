© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha commentato la sconfitta della sua squadra contro la Juventus ai microfoni del canale ufficiale del club: "Tutti noi abbiamo voluto il VAR, ma il problema è che quando le cose non vanno come vorremmo, le critichiamo. Il VAR va visto in varie prospettive, è come per il cinema e le varie inquadrature. Va interpretato bene, ma basta lamentarci: cerchiamo di parlare di meno e fare di più per riportare la gente negli stadi. Quando sono entrato in questo mondo mi hanno detto che il calcio è episodico. Oggi meritavamo il pareggio perché abbiamo giocato col coltello tra i denti e senza paura contro una squadra che non si può commentare. Il calcio è divertimento e gioco, a volte questo viene a mancare perché il tifoso non capisce gli episodi. Potevamo andare via con un pareggio meritato, peccato ma è come se lo avessimo ottenuto. Quagliarella? È un grande uomo, ha esperienza, è infinito. Ha il calcio nel sangue, a 50 anni sarà ancora qui a combattere".