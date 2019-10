Samp, Ferrero: "Lasciate in pace Garrone. Chiedo confronto pubblico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La contestazione alla famiglia Garrone, con tanto di lettera firmata dalla tifoseria blucerchiata pubblicata stamane, ha scatenato la reazione del club blucerchiato. A Primocanale il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ne parla così: "Lasciate in pace la famiglia Garrone, a cui va eretto un monumento per quanto fatto in favore della Sampdoria. Il presidente sono io e sto venendo a Genova per incontrare pubblicamente i rappresentanti di chi contesta", ha detto il numero uno del club genovese dopo la contestazione andata in scena sotto l'abitazione dell'ex presidente della società blucerchiata. "Non possono prendersela con lui e con la sua famiglia, una delle più nobili di Genova. Incontriamoci e parliamo per il bene della Sampdoria", l'appello rivolto alla moderata degli ultras blucerchiati.