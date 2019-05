© foto di Federico Gaetano

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, si trova in queste ore negli Stati Uniti per questioni personali, ma quasi certamente incontrerà anche gli emissari della cordata che fa capo a Gianluca Vialli insieme ad un professionista di fiducia (Gianluca Vidal) e all'avvocato Deanna Richardson.

Possibile nuova offerta di York Capital - Le parti sono ancora lontane, ma il gruppo che fa capo a Vialli e ha come uomo forte James Dinan (capo del fondo speculativo York Capital) potrebbe fare, nelle prossime ore, una nuova offerta ben più consistente rispetto alla precedente. Sullo sfondo resta in attesa un altro gruppo come Aquilor.