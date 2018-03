Samp, Ferrero non ci sta e smentisce: "Cessione del club? Tutto falso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Di nuovo con questa storia della vendita". Massimo Ferrero non ci sta e rimanda al mittente le indiscrezioni, circolate ieri, sulla possibile cessione della Sampdoria a una cordata di imprenditori romani. Dalle colonne de Il Secolo XIX, il patron blucerchiato chiarisce: "Ma vi pare che con tutto quello che stiamo facendo per la Sampdoria me la vendo? Siamo seri per favore. Mi chiedo perché dare spazio a quello che è evidentemente un pesce di aprile". Ieri incontro fra Ferrero, Osti, Pradé, Romei e Pecini per programmare il futuro, poi il patron avrebbe incontrato in serata, assieme a Romei, Garrone, l'imprenditore dal quale rilevò nel 2014 la Samp, in gran segreto.