© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha rilasciato un'intervista a Il Secolo XIX partendo dalla sconfitta contro la Juventus di sabato: "Dopo la partita sono salito sul pullman e ho fatto i complimenti a tutti i giocatori, ho detto loro che sono orgoglioso per come hanno affrontato i bianconeri. Il mercato? I tifosi possono stare tranquilli, non vendo nessuno. Il gruppo di base è forte, unito e resterà questo. Al massimo vedremo se ci sarà l'occasione di fare qualche operazione in entrata di prospettiva, come altre degli anni scorsi".