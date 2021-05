Samp, Ferrero: "Prendiamo atto della decisione di Ranieri. Ci dispiace ma può succedere"

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha commentato a La Gazzetta dello Sport l'addio di Claudio Ranieri, annunciato dallo stesso allenatore nella giornata di ieri: "Sin dal primo incontro abbiamo sempre rispettato tutte le scelte e le richieste di Ranieri e quindi prendiamo atto anche di questa sua decisione. Dire che ci ha sorpreso non è corretto: queste situazioni fanno parte delle trattative del calcio quando ci sono delle scadenze di contratto, quindi si è sempre preparati a ogni tipo di finale. Ci dispiace, ma il rispetto reciproco non va mai messo in discussione e non lo è neppure in questa situazione, così come le idee, le prospettive e i contenuti di ognuno di noi. Ringrazio Ranieri e il suo staff per l’importante lavoro che hanno svolto con dedizione e passione nelle ultime due stagioni, auguro loro ogni bene per il futuro, ma il mio senso di responsabilità nei confronti della società e a tutela dei calciatori mi portano solo lavorare per aprire un nuovo ciclo tecnico della Sampdoria, l’unico valore che veramente conta