Samp, Ferrero risponde a un tifoso: "Costruirò una squadra che non ci faccia soffrire più"

Botta e risposta su Twitter tra il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e un tifoso blucerchiato, che ha chiesto: "Mi raccomando faccia una squadra che non abbia non solo come obbiettivo la salvezza". Secca la risposta del patron: "Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire".

Presidente mi raccomando faccia una squadra che non abbia non solo come obbiettivo la salvezza — AndySportNews (@andysportnews) August 3, 2020