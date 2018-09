Samp, Ferrero: "Schick non era pronto per Roma. Se volete lo riprendo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Shick ha 20 anni, è arrivato dalla Sampdoria. Secondo me non era pronto in una piazza così importante". Raggiunto da Il Romanista a margine dell'evento Next Generation Sampdoria, il presidente blucerchiato Massimo Ferrero è tornato su Patrik Schick, fin qui al di sotto delle aspettative con la maglia della Roma: "Credo che non sia stato aiutato dalla tifoseria e da tutti quanti, il tifoso è spietato. A Schick dategli tempo, che è un fuoriclasse, ve lo dice Ferrero. Se volete ridarmelo me lo riprendo! Ricordatevi il gol che ha fatto alla Roma, quello è Schick. Defrel? È un grande calciatore che a Roma non è stato apprezzato per motivi che non sto qui a dire. Io l'ho voluto fortemente e vedrete che farà 20 gol quest'anno".