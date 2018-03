Samp, Ferrero su Giampaolo: "Resterà sicuramente a Genova"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato anche del futuro di Marco Giampaolo: "Resterà al 100%. Siamo molto fidanzati e non so se ci sposeremo fra tre anni o se ci lasceremo tra due. Lui il nuovo Sarri? Mah non lo so, perché Sarri è vecchio? Magari è Sarri che ricalca Giampaolo".