© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a Il Secolo XIX, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato anche del VAR, decisivo nella sfida di sabato contro la Juventus: "Non può essere più il solo protagonista, ormai quando andiamo allo stadio sappiamo che c'è la possibilità di vedere due partita, una in campo e una televisiva. Non va bene, dobbiamo tornare a dare la fiducia principale agli arbitri che sono bravi e preparati. Tutti abbiamo voluto il VAR e non faccio retromarcia ma doveva essere un correttivo, un aiuto aggiuntivo per l'arbitro. Adesso invece è un problema, non si può pensare di interrompere la partita sei-sette volte anche per episodi minimali".